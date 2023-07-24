Никифор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифор Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

БРАК ДОЧЕРИ: МК-1751 31.05.1751 Деревни Фатекова крестьянина Наума Филипова сын отрок Иван Той же вотчины деревни Ягренева с крестьянкой Никифоровой дочерью Петрова девкой Евдокией первым браком
Рождение ребёнка
1726

Дочь: Евдокия Никифорова

Мать ребёнка: не указана

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЯГРЕНЕВО МК-1751 31.05.1751 Деревни Фатекова крестьянина Наума Филипова сын отрок Иван Той же вотчины деревни Ягренева с крестьянкой Никифоровой дочерью Петрова девкой Евдокией первым браком СТАРОЕ ФИ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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