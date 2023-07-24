Никифор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
БРАК ДОЧЕРИ: МК-1751 31.05.1751 Деревни Фатекова крестьянина Наума Филипова сын отрок Иван Той же вотчины деревни Ягренева с крестьянкой Никифоровой дочерью Петрова девкой Евдокией первым браком
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Евдокия Никифорова
ЯГРЕНЕВО МК-1751 31.05.1751 Деревни Фатекова крестьянина Наума Филипова сын отрок Иван Той же вотчины деревни Ягренева с крестьянкой Никифоровой дочерью Петрова девкой Евдокией первым браком СТАРОЕ ФИ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно