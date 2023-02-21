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Постников Юрий Серафимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1941

Отец: Постников Серафим Васильевич

Мать: Постникова Мария Фёдоровна

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