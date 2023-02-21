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Постников Юрий Серафимович
Постников Юрий Серафимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.12.1941
Пол
Мужской
Отец
Постников Серафим Васильевич
1913 г.р.
Мать
Постникова (Платова) Мария Фёдоровна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1941
Отец:
Постников Серафим Васильевич
Мать:
Постникова Мария Фёдоровна
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