Постникова (Платова) Мария Фёдоровна
женский, родилась 10.07.1921, Борок, Молоковский муниципальный район, Тверская область
умерла ?.02.2023
ОтецПлатонов Фёдор ИвановичНеизвестно г.р.
МатьПлатонова Анна Ларионовна1891 г.р.
Супруги
Постников Вячеслав Васильевич1912 г.р.
Постников Серафим Васильевич20.12.1913 г.р.
Дети
Постников Юрий Серафимович18.12.1941 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
10.07.1921
Отец: Платонов Фёдор Иванович
Борок, Молоковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1941
Сын: Постников Юрий Серафимович
Отец ребёнка: Постников Серафим Васильевич
Смерть
?.02.2023