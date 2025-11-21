Постникова (Платова) Мария Фёдоровна 10.07.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Постникова (Платова) Мария Фёдоровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 10.07.1921, Борок, Молоковский муниципальный район, Тверская область

умерла ?.02.2023

Отец
Платонов Фёдор ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Платонова Анна Ларионовна1891 г.р.
Супруги
Постников Вячеслав Васильевич1912 г.р.
Постников Серафим Васильевич20.12.1913 г.р.
Дети
Постников Юрий Серафимович18.12.1941 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1921

Отец: Платонов Фёдор Иванович

Мать: Платонова Анна Ларионовна

Борок, Молоковский муниципальный район, Тверская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Постников Серафим Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Постников Вячеслав Васильевич

Рождение ребёнка
18.12.1941

Сын: Постников Юрий Серафимович

Отец ребёнка: Постников Серафим Васильевич

Смерть
?.02.2023

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