Лысов Терентий Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысов Терентий Данилович

Лысов Терентий Данилович

avatar

Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1646 ст.

Пол

Мужской

Отец

1556 г.р.

Мать

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лысов Даниил Иванович

Мать: - Анастасия -

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Бракосочетание
До 1646 ст.

Жена: не указана

Смерть
1646 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close