Лысов Терентий Данилович
Место рожденияд. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1646 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лысов Даниил Иванович
Мать: - Анастасия -
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Бракосочетание
До 1646 ст.
Жена: не указана
Смерть
1646 ст.