Коллин Василий Андреевич
мужской, родился 1930
умер Неизвестно
ОтецКоллин Андрей Егорович12.10.1901 г.р.
МатьКоллина (Буртовская) Антонина Артемьевна06.06.1907 г.р.
Супруги
Коллина АннаНеизвестно г.р.
Дети
(Коллина) Надежда ВасильеваНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коллина) Надежда Васильева
Мать ребёнка: Коллина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коллина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коллина Анна
Смерть
Неизвестно