Коллин Василий Андреевич 1930 — найти родственников по фамилии на Familio

Коллин Василий Андреевич

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился 1930

умер Неизвестно

Отец
Коллин Андрей Егорович12.10.1901 г.р.
Мать
Коллина (Буртовская) Антонина Артемьевна06.06.1907 г.р.
Супруги
Коллина АннаНеизвестно г.р.
Дети
(Коллина) Надежда ВасильеваНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Коллин Андрей Егорович

Мать: Коллина (Буртовская) Антонина Артемьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коллина) Надежда Васильева

Мать ребёнка: Коллина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коллина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коллина Анна

Смерть
Неизвестно

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