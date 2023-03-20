Коллин Андрей Егорович 12.10.1901 — найти родственников по фамилии на Familio

Коллин Андрей Егорович

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился 12.10.1901, Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

умер 26.12.1971, Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Мать
АннаВычислено 1874 г.р.
Отец
Коллин Егор МихайловВычислено 1873 г.р.
Супруги
Коллина (Буртовская) Антонина Артемьевна06.06.1907 г.р.
Дети
(Коллина) Зинаида Андреевна1925 г.р.
Шиловская (Коллина) Александра Андреевна22.04.1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1901

Отец: Коллин Егор Михайлов

Мать: Анна

Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коллина (Буртовская) Антонина Артемьевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Коллина) Зинаида Андреевна

Мать ребёнка: Коллина (Буртовская) Антонина Артемьевна

Рождение ребёнка
22.04.1927

Дочь: Шиловская (Коллина) Александра Андреевна

Мать ребёнка: Коллина (Буртовская) Антонина Артемьевна

Россия

Рождение ребёнка
1930

Сын: Коллин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Коллина (Буртовская) Антонина Артемьевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Барамохина (Коллина) Нина Андреевна

Мать ребёнка: Коллина (Буртовская) Антонина Артемьевна

Рождение ребёнка
22.10.1935

Дочь: (Коллина) Галина Андреевна

Мать ребёнка: Коллина (Буртовская) Антонина Артемьевна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коллина (Буртовская) Антонина Артемьевна

Смерть
26.12.1971
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

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