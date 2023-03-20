Коллин Андрей Егорович
мужской, родился 12.10.1901, Хребтово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
умер 26.12.1971, Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
МатьАннаВычислено 1874 г.р.
ОтецКоллин Егор МихайловВычислено 1873 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Коллин Егор Михайлов
Мать: Анна
Дочь: (Коллина) Зинаида Андреевна
Мать ребёнка: Коллина (Буртовская) Антонина Артемьевна
Дочь: Шиловская (Коллина) Александра Андреевна
Мать ребёнка: Коллина (Буртовская) Антонина Артемьевна
Мать ребёнка: Коллина (Буртовская) Антонина Артемьевна
Дочь: Барамохина (Коллина) Нина Андреевна
Мать ребёнка: Коллина (Буртовская) Антонина Артемьевна
Дочь: (Коллина) Галина Андреевна
Мать ребёнка: Коллина (Буртовская) Антонина Артемьевна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коллина (Буртовская) Антонина Артемьевна