(Табакова) Феодосия Максимовна
женский, родилась Около 1881, Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
умерла Неизвестно
Супруги
Петров Иван ИоновичОколо 1879 г.р.
Дети
(Петрова) Зиновия Ивановна28.10.1901 г.р.
(Петрова) Елизавета Ивановна04.09.1911 г.р.
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Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Бракосочетание
1898
Муж: Петров Иван Ионович
Рождение ребёнка
28.10.1901
Дочь: (Петрова) Зиновия Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Ионович
Рождение ребёнка
04.09.1911
Дочь: (Петрова) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Ионович
Смерть
Неизвестно