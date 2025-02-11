(Табакова) Феодосия Максимовна Около 1881 — найти родственников по фамилии на Familio

(Табакова) Феодосия Максимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1881, Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область

умерла Неизвестно

Супруги
Петров Иван ИоновичОколо 1879 г.р.
Дети
(Петрова) Зиновия Ивановна28.10.1901 г.р.
(Петрова) Елизавета Ивановна04.09.1911 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область

Бракосочетание
1898

Муж: Петров Иван Ионович

Рождение ребёнка
28.10.1901

Дочь: (Петрова) Зиновия Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Ионович

Рождение ребёнка
04.09.1911

Дочь: (Петрова) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Ионович

Смерть
Неизвестно

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