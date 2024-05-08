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Ефимия Сидоровна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

10.09.1789 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1772 г.р.

Мать

1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1789 ст.

Отец: Сидор Андреевич

Мать: Пелагея Вахромеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 16.09.1789 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская дочь девка Катерина Петровна Источник: Архив Государств... Показать все
Упоминание
1792
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1792 возраст - 2 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во листов: 1018 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1794
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1794 возраст - 5 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000 Даты документов: Раздел опи... Показать все
Упоминание
1795
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1795 возраст - 6 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 348 Кол-во листов: 987 Даты докумен... Показать все
Восприемник
09.12.1803 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Анны Архиповны, дочери Архипа Андреевича
Смерть
Неизвестно

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