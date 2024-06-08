Сидор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиМежду 1830 и 1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1772
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 10 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Бракосочетание
До 1789
Жена: Пелагея Вахромеевна
Рождение ребёнка
10.09.1789 ст.
Дочь: Ефимия Сидоровна
Мать ребёнка: Пелагея Вахромеевна
дата крещения - 16.09.1789 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская дочь девка Катерина Петровна Источник: Архив Государств... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 20 лет, жена - Пелагея Вахромеевна, 26 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.... Показать все
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Евдокея Сидоровна
Мать ребёнка: Пелагея Вахромеевна
Рождение ребёнка
14.04.1793 ст.
Сын: Мартьян Сидорович
Мать ребёнка: Пелагея Вахромеевна
дата крещения - 20.04.1793 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Архип Андреевич Источник: Архив Государственное бюджетное... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 22 года, жена - Пелагея Вахромеевна, 25 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во ли... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - не написан, жена - Пелагея Вахромеевна, возраст не написан Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год... Показать все
Бракосочетание
После 1795
Жена: Хеврония Петровна
Рождение ребёнка
?.02.1809
Дочь: Ирина Сидоровна
Мать ребёнка: Хеврония Петровна
В МК 1809 с.Рождествино записи о рождении нет.
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Пелагея Сидоровна
Мать ребёнка: Хеврония Петровна
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 61 год, жена - Хеврония Петровна, 45 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 ... Показать все
Смерть
Между 1830 и 1836