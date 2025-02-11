Михаил Васильев
мужской, родился 1827, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецВасилий Иванов1800 г.р.
МатьДарья Егорова1800 г.р.
Супруги
Василиса Егорова1830 г.р.
Марфа Васильева1830 г.р.
Дети
Василий Михайлов1850 г.р.
Домна Михайлова1853 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Василий Иванов
Мать: Дарья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Васильева
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1850
Сын: Василий Михайлов
Мать ребёнка: Василиса Егорова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Домна Михайлова
Мать ребёнка: Марфа Васильева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Наталья Михайлова
Мать ребёнка: Марфа Васильева
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно