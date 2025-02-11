Михаил Васильев 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Михаил Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1827, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Василий Иванов1800 г.р.
Мать
Дарья Егорова1800 г.р.
Супруги
Василиса Егорова1830 г.р.
Марфа Васильева1830 г.р.
Дети
Василий Михайлов1850 г.р.
Домна Михайлова1853 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Василий Иванов

Мать: Дарья Егорова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Васильева

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

63

Рождение ребёнка
1850

Сын: Василий Михайлов

Мать ребёнка: Василиса Егорова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Домна Михайлова

Мать ребёнка: Марфа Васильева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Наталья Михайлова

Мать ребёнка: Марфа Васильева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

49

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.