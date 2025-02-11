Домна Михайлова 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Домна Михайлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1853, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Марфа Васильева1830 г.р.
Отец
Михаил Васильев1827 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Михаил Васильев

Мать: Марфа Васильева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

49

Смерть
Неизвестно

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