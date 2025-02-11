Домна Михайлова
женский, родилась 1853, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьМарфа Васильева1830 г.р.
ОтецМихаил Васильев1827 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Михаил Васильев
Мать: Марфа Васильева
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно