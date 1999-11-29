Адисанов Ильшат Рифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1969
Дата смерти29.11.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1991
Дочь: Адисанова Илона Ильшатовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.05.1994
Сын: Адисанов Радомир Ильшатович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.11.1999