Адисанов Ильшат Рифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адисанов Ильшат Рифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1969

Дата смерти

29.11.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1991

Дочь: Адисанова Илона Ильшатовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.05.1994

Сын: Адисанов Радомир Ильшатович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.11.1999
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