Маркина (Павлова) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1920
Дата смерти06.09.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1920
Рождение ребёнка
07.11.1941
Дочь: Маркина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Маркин Александр Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1948
Сын: Маркин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Маркин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.09.1989
Москва, город федерального значения Москва