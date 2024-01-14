Маркина (Павлова) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркина (Павлова) Нина Васильевна

Маркина (Павлова) Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1920

Дата смерти

06.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1920

Отец: Павлов Василий Павлович

Мать: Павлова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
07.11.1941

Дочь: Маркина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Маркин Александр Иванович

Рождение ребёнка
06.07.1948

Сын: Маркин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Маркин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин Александр Иванович

Смерть
06.09.1989
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close