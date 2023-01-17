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Краснова Алена Геннадьевна
Краснова Алена Геннадьевна
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Место рождения
Междуреченск
, Междуреченский, Кемеровская область
Дата рождения
10.10.1992
Пол
Женский
Отец
Краснов Геннадий Николаевич
1953 г.р.
Мать
Захарова (Пименова) Светлана Григорьеана
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1992
Отец:
Краснов Геннадий Николаевич
Мать:
Захарова Светлана Григорьеана
Междуреченск
, Междуреченский, Кемеровская область
Крещение
?.10.1993
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