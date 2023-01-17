Краснова Алена Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова Алена Геннадьевна

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Место рождения

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область

Дата рождения

10.10.1992

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1992

Отец: Краснов Геннадий Николаевич

Мать: Захарова Светлана Григорьеана

Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
Крещение
?.10.1993
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