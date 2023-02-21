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Богунов Гавриил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богунов Василий Филиппович

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1881

Жена: Богунова Матрена Леонтиева

Рождение ребёнка
18.09.1882

Сын: Богунов Константин Гаврилович

Мать ребёнка: Богунова Матрена Леонтиева

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр.Кутняков Климентий Денисович,Негарева Екатерина Леонтиева-девица
Рождение ребёнка
22.02.1884

Дочь: Богунова Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: Богунова Матрена Леонтиева

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
восприем. Кутняков Клим Денисов,Погонина Пераскева Сергиева
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Евдокия Гаврииловна

Мать ребёнка: Богунова Матрена Леонтиева

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.09.1890

Дочь: Анна Гаврииловна

Мать ребёнка: Богунова Матрена Леонтиева

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники:Соляной Никита Семионов,Негарева Ольга Леонтьева-девица
Рождение ребёнка
01.03.1892 ст.

Дочь: Дария Гавриловна

Мать ребёнка: Богунова Матрена Леонтиева

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр.:Соляной Иван Александров;девица Лепская Евдокия Прохорова
Рождение ребёнка
24.02.1894 ст.

Дочь: Евдокия Гавриилова

Мать ребёнка: Богунова Матрена Леонтиева

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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