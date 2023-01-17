Богунова (Негарева) Матрена Леонтиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1881
Рождение ребёнка
18.09.1882
Сын: Богунов Константин Гаврилович
Отец ребёнка: Богунов Гавриил Васильевич
Воспр.Кутняков Климентий Денисович,Негарева Екатерина Леонтиева-девица
Рождение ребёнка
22.02.1884
Дочь: Богунова Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Богунов Гавриил Васильевич
восприем. Кутняков Клим Денисов,Погонина Пераскева Сергиева
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Евдокия Гаврииловна
Отец ребёнка: Богунов Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1890
Дочь: Анна Гаврииловна
Отец ребёнка: Богунов Гавриил Васильевич
Восприемники:Соляной Никита Семионов,Негарева Ольга Леонтьева-девица
Рождение ребёнка
01.03.1892 ст.
Дочь: Дария Гавриловна
Отец ребёнка: Богунов Гавриил Васильевич
Воспр.:Соляной Иван Александров;девица Лепская Евдокия Прохорова
Рождение ребёнка
24.02.1894 ст.
Дочь: Евдокия Гавриилова
Отец ребёнка: Богунов Гавриил Васильевич
Смерть
Неизвестно