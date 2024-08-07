Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.06.1850
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Ходов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
?.06.1854
Дочь: Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Ходов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
22.05.1860 ст.
Сын: Семен Андреевич
Отец ребёнка: Ходов Андрей Михайлович
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)