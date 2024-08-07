Дарья Михайловна 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
?.06.1850

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Ходов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
?.06.1854

Дочь: Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Ходов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
22.05.1860 ст.

Сын: Семен Андреевич

Отец ребёнка: Ходов Андрей Михайлович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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