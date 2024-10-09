Ходов Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Ходов Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
?.06.1850
Дочь: Елена Андреевна
Мать ребёнка: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
?.06.1854
Дочь: Агриппина Андреевна
Мать ребёнка: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
22.05.1860 ст.
Сын: Семен Андреевич
Мать ребёнка: Дарья Михайловна
Смерть
Неизвестно