Ходов Андрей Михайлович 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХодов Андрей Михайлович

Ходов Андрей Михайлович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Ходов Михаил Иванович

Мать: Ходова Федора Кузьминична

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
?.06.1850

Дочь: Елена Андреевна

Мать ребёнка: Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
?.06.1854

Дочь: Агриппина Андреевна

Мать ребёнка: Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
22.05.1860 ст.

Сын: Семен Андреевич

Мать ребёнка: Дарья Михайловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.