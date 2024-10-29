Кусмарцев Андрей Павлович 16.08.1912 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кусмарцев Андрей Павлович

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Место рождения

хутор Добринский (Кусмарцев) Усть-Медведицкий округ ОВД

Дата рождения

16.08.1912 ст.

Дата смерти

11.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1912 ст.

Отец: Кусмарцев Павел Кузьмич

Мать: Кусмарцева (Бритвина) Феодосия Трофимовна

хутор Добринский (Кусмарцев) Усть-Медведицкий округ ОВД
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кусмарцева (Митрошкина) Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Кусмарцева) Римма Андреевна

Мать ребёнка: Кусмарцева (Митрошкина) Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Кусмарцев Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Кусмарцева (Митрошкина) Прасковья Алексеевна

Смерть
11.02.1943

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