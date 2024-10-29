Кусмарцев Андрей Павлович
Место рожденияхутор Добринский (Кусмарцев) Усть-Медведицкий округ ОВД
Дата рождения16.08.1912 ст.
Дата смерти11.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1912 ст.
хутор Добринский (Кусмарцев) Усть-Медведицкий округ ОВД
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Кусмарцева) Римма Андреевна
Мать ребёнка: Кусмарцева (Митрошкина) Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Кусмарцев Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Кусмарцева (Митрошкина) Прасковья Алексеевна
Смерть
11.02.1943