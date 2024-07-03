Кусмарцева (Бритвина) Феодосия Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти05.01.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Бракосочетание
08.11.1896 ст.
Верхняя Добринка Камышинский уезд Саратовская уберния
Рождение ребёнка
21.10.1897 ст.
Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Кузьмич
хутор Добринский (Кусмарцев) Усть-Медведицкий округ ОВД
Рождение ребёнка
27.07.1899 ст.
Сын: Кусмарцев Николай Павлович
Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Кузьмич
хутор Добринский (Кусмарцев) Усть_Медведицкий округ ОВД
Рождение ребёнка
23.09.1901 ст.
Сын: Кусмарцев Александр Павлович
Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Кузьмич
хутор Добринский (Кусмарцев) Усть-Медведицкий округ ОВД
Рождение ребёнка
01.12.1903 ст.
Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Кузьмич
хутор Добринский (Кусмарцев) Усть-медведицкий округ ОВД
Рождение ребёнка
03.01.1906 ст.
Дочь: Кусмарцева Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Кузьмич
хутор Добринский (Кусмарцев) Усть-Медведицкий округ ОВД
Рождение ребёнка
21.12.1907 ст.
Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Кузьмич
хутор Добринский (Кусмарцев) Усть-Медведицкий округ ОВД
Рождение ребёнка
11.08.1910 ст.
Сын: Кусмарцев Андрей Павлович
Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Кузьмич
хутор Добринский (Кусмарцев) Усть-Медведицкий округ ОВД
Рождение ребёнка
16.08.1912 ст.
Сын: Кусмарцев Андрей Павлович
Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Кузьмич
хутор Добринский (Кусмарцев) Усть-Медведицкий округ ОВД
Рождение ребёнка
08.07.1914 ст.
Дочь: Кусмарцева Марина Павловна
Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Кузьмич
хутор Добринский (Кусмарцев) Усть-Медведицкий округ ОВД
Рождение ребёнка
11.03.1917 ст.
Сын: Кусмарцев Григорий Павлович
Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Кузьмич
хутор Добринский (Кусмарцев) Усть-Медведицкий округ ОВД
Рождение ребёнка
?.01.1919
Дочь: Кусмарцева Александра Павловна
Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Кузьмич
Смерть
05.01.1951
Сенной, город Михайловка, Волгоградская область