Кусмарцева (Бритвина) Феодосия Трофимовна 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кусмарцева (Бритвина) Феодосия Трофимовна

Место рождения

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

05.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Бритвин Трофим Антонович

Мать: Бритвина (Салтаева) Екатерина Тимофеевна

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
08.11.1896 ст.

Муж: Кусмарцев Павел Кузьмич

Верхняя Добринка Камышинский уезд Саратовская уберния
Рождение ребёнка
21.10.1897 ст.

Сын: Кусмарцев Яков Павлович

Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Кузьмич

хутор Добринский (Кусмарцев) Усть-Медведицкий округ ОВД
Рождение ребёнка
27.07.1899 ст.

Сын: Кусмарцев Николай Павлович

Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Кузьмич

хутор Добринский (Кусмарцев) Усть_Медведицкий округ ОВД
Рождение ребёнка
23.09.1901 ст.

Сын: Кусмарцев Александр Павлович

Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Кузьмич

хутор Добринский (Кусмарцев) Усть-Медведицкий округ ОВД
Рождение ребёнка
01.12.1903 ст.

Сын: Кусмарцев Антон Павлович

Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Кузьмич

хутор Добринский (Кусмарцев) Усть-медведицкий округ ОВД
Рождение ребёнка
03.01.1906 ст.

Дочь: Кусмарцева Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Кузьмич

хутор Добринский (Кусмарцев) Усть-Медведицкий округ ОВД
Рождение ребёнка
21.12.1907 ст.

Сын: Кусмарцев Петр Павлович

Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Кузьмич

хутор Добринский (Кусмарцев) Усть-Медведицкий округ ОВД
Рождение ребёнка
11.08.1910 ст.

Сын: Кусмарцев Андрей Павлович

Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Кузьмич

хутор Добринский (Кусмарцев) Усть-Медведицкий округ ОВД
Рождение ребёнка
16.08.1912 ст.

Сын: Кусмарцев Андрей Павлович

Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Кузьмич

хутор Добринский (Кусмарцев) Усть-Медведицкий округ ОВД
Рождение ребёнка
08.07.1914 ст.

Дочь: Кусмарцева Марина Павловна

Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Кузьмич

хутор Добринский (Кусмарцев) Усть-Медведицкий округ ОВД
Рождение ребёнка
11.03.1917 ст.

Сын: Кусмарцев Григорий Павлович

Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Кузьмич

хутор Добринский (Кусмарцев) Усть-Медведицкий округ ОВД
Рождение ребёнка
?.01.1919

Дочь: Кусмарцева Александра Павловна

Отец ребёнка: Кусмарцев Павел Кузьмич

Верхняя Добринка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
05.01.1951
Сенной, город Михайловка, Волгоградская область

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