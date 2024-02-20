Кириленко (Овечко) Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко (Овечко) Дарья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Около 1979

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Овечко Яков

Мать: Овечко Елена Марковна

Рождение ребёнка
07.09.1920

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Кириленко Яков Порфирьевич

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Кириленко Антон Яковлевич

Отец ребёнка: Кириленко Яков Порфирьевич

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
12.12.1924

Сын: Кириленко Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Кириленко Яков Порфирьевич

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
10.02.1927

Сын: Кириленко Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Кириленко Яков Порфирьевич

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
22.07.1930

Сын: Кириленко Изот Яковлевич

Отец ребёнка: Кириленко Яков Порфирьевич

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириленко Яков Порфирьевич

Смерть
Около 1979
СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
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