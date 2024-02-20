Кириленко Василий Яковлевич
Место рожденияСССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Дата рождения10.02.1927
Дата смерти09.02.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1927
СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
30.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кириленко Нина Петровна
СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Бракосочетание
До 1953
Жена: Кириленко Нина Петровна
СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
12.10.1954
Сын: Кириленко Павел Васильевич
Мать ребёнка: Кириленко Нина Петровна
СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
11.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кириленко Нина Петровна
СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Смерть
09.02.1987
СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская