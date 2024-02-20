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Кириленко Василий Яковлевич

Место рождения

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская

Дата рождения

10.02.1927

Дата смерти

09.02.1987

Пол

Мужской

Отец

Около 1899 г.р.

Мать

Около 1896 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1927

Отец: Кириленко Яков Порфирьевич

Мать: Кириленко Дарья Яковлевна

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
30.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириленко Нина Петровна

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Бракосочетание
До 1953

Жена: Кириленко Нина Петровна

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
12.10.1954

Сын: Кириленко Павел Васильевич

Мать ребёнка: Кириленко Нина Петровна

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
11.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириленко Нина Петровна

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Смерть
09.02.1987
СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
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