Кириленко (Карпенко) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко (Карпенко) Нина Петровна

Место рождения

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская

Дата рождения

01.09.1930

Дата смерти

31.07.2017

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1930

Отец: Карпенко Петр Симеонович

Мать: Карпенко Елизавета Тимофеевна

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
30.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириленко Василий Яковлевич

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Бракосочетание
До 1953

Муж: Кириленко Василий Яковлевич

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
12.10.1954

Сын: Кириленко Павел Васильевич

Отец ребёнка: Кириленко Василий Яковлевич

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
11.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириленко Василий Яковлевич

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Смерть
31.07.2017
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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