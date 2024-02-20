Карпенко (Строкань) Елизавета Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко (Строкань) Елизавета Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Строкань Тимофей Дмитриевич

Мать: Строкань Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Карпенко Виктор Петрович

Отец ребёнка: Карпенко Петр Симеонович

РСФСР Краснодарский кр.Роговской р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
01.09.1930

Дочь: Кириленко Нина Петровна

Отец ребёнка: Карпенко Петр Симеонович

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
13.01.1933

Сын: Карпенко Вячеслав Петрович

Отец ребёнка: Карпенко Петр Симеонович

Рождение ребёнка
13.01.1933

Сын: Карпенко Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Карпенко Петр Симеонович

Смерть
1942
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