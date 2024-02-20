Строкань (Строкань) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Строкань Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Карпенко Феня Тимофеевна
Отец ребёнка: Строкань Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Карпенко Елизавета Тимофеевна
Отец ребёнка: Строкань Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Строкань Тимофей Дмитриевич
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
1906
Сын: Строкань Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Строкань Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Тимофеевна
Отец ребёнка: Строкань Тимофей Дмитриевич
Смерть
1954