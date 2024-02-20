Строкань (Строкань) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строкань (Строкань) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Строкань Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Карпенко Феня Тимофеевна

Отец ребёнка: Строкань Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Карпенко Елизавета Тимофеевна

Отец ребёнка: Строкань Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Строкань Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Строкань Тимофей Дмитриевич

Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
1906

Сын: Строкань Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Строкань Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Тимофеевна

Отец ребёнка: Строкань Тимофей Дмитриевич

Смерть
1954
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