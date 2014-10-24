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Кириленко Изот Яковлевич

Место рождения

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская

Дата рождения

22.07.1930

Дата смерти

24.10.2014

Пол

Мужской

Отец

Около 1899 г.р.

Мать

Около 1896 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1930

Отец: Кириленко Яков Порфирьевич

Мать: Кириленко Дарья Яковлевна

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Федоровна

Смерть
24.10.2014
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Причина смерти: Болезнь
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