Кириленко Изот Яковлевич
Место рожденияСССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Дата рождения22.07.1930
Дата смерти24.10.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1930
СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Федоровна
Смерть
24.10.2014
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Причина смерти: Болезнь