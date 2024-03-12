Белолипский Ефим Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Сын: Петр
Мать ребёнка: Белолипская Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Белолипский Георгий Ефимович
Мать ребёнка: Белолипская Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Белолипская Феодора Ефимовна
Мать ребёнка: Белолипская Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Белолипский Онуфрий Ефимович
Мать ребёнка: Белолипская Дарья Николаевна
Смерть
Неизвестно