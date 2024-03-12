Белолипский Ефим Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белолипский Ефим Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Белолипский Данил Тимофеевич

Мать: Рогачева Фекла Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белолипская Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Петр

Мать ребёнка: Белолипская Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Белолипский Георгий Ефимович

Мать ребёнка: Белолипская Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Белолипская Феодора Ефимовна

Мать ребёнка: Белолипская Дарья Николаевна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Белолипский Онуфрий Ефимович

Мать ребёнка: Белолипская Дарья Николаевна

Смерть
Неизвестно

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