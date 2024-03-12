Рогачева Фекла Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогачева Фекла Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белолипский Данил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Белолипская Ирина Даниловна

Отец ребёнка: Белолипский Данил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1759

Сын: Белолипский Ефим Данилович

Отец ребёнка: Белолипский Данил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Белолипская Авдотья Даниловна

Отец ребёнка: Белолипский Данил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1764

Сын: Белолипский Нефед Данилович

Отец ребёнка: Белолипский Данил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1765

Сын: Белолипский Андрей Данилович

Отец ребёнка: Белолипский Данил Тимофеевич

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Феоктистова Анна Даниловна

Отец ребёнка: Белолипский Данил Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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