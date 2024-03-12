Рогачева Фекла Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Белолипская Ирина Даниловна
Отец ребёнка: Белолипский Данил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1759
Сын: Белолипский Ефим Данилович
Отец ребёнка: Белолипский Данил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Белолипская Авдотья Даниловна
Отец ребёнка: Белолипский Данил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1764
Сын: Белолипский Нефед Данилович
Отец ребёнка: Белолипский Данил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1765
Сын: Белолипский Андрей Данилович
Отец ребёнка: Белолипский Данил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Феоктистова Анна Даниловна
Отец ребёнка: Белолипский Данил Тимофеевич
Смерть
Неизвестно