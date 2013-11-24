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Захаров Александр Васильевич
Захаров Александр Васильевич
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
24.11.2013
Пол
Мужской
Отец
Захаров Василий Николаевич
1982 г.р.
Мать
Захарова (Анчутина) Мария Николаевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.2013
Отец:
Захаров Василий Николаевич
Мать:
Захарова Мария Николаевна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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