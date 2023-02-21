Воробьев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Дудорова Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Тимофей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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