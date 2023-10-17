Буркова Анна Фадеивна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Фадей
Рождение ребёнка
18.06.1817 ст.
Сын: Бурков Леонтий Прокопьевич
Отец ребёнка: Бурков Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Буркова Наталья Прокопьевна
Отец ребёнка: Бурков Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Бурков Данила Прокопьевич
Отец ребёнка: Бурков Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Буркова Варвара Прокопьевна
Отец ребёнка: Бурков Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Бурков Прокопий Васильевич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Бурков Прокопий Васильевич
Смерть
Неизвестно