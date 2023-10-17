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Буркова Анна Фадеивна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Фадей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1817 ст.

Сын: Бурков Леонтий Прокопьевич

Отец ребёнка: Бурков Прокопий Васильевич

Мартыновская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Буркова Наталья Прокопьевна

Отец ребёнка: Бурков Прокопий Васильевич

Мартыновская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Бурков Данила Прокопьевич

Отец ребёнка: Бурков Прокопий Васильевич

Мартыновская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Буркова Варвара Прокопьевна

Отец ребёнка: Бурков Прокопий Васильевич

Мартыновская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Бурков Тихон Прокопьевич

Отец ребёнка: Бурков Прокопий Васильевич

Мартыновская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Бурков Федор Прокопьевич

Отец ребёнка: Бурков Прокопий Васильевич

Мартыновская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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