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1-я Леонтьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1697 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Дочь: Ульяна Семеновна

Отец ребёнка: Семен Леонтьевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Пелагия Семеновна

Отец ребёнка: Семен Леонтьевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Прохор Семенович

Отец ребёнка: Семен Леонтьевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Ефросиния Семеновна

Отец ребёнка: Семен Леонтьевич

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1737
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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