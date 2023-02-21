1-я Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Ульяна Семеновна
Отец ребёнка: Семен Леонтьевич
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Пелагия Семеновна
Отец ребёнка: Семен Леонтьевич
Рождение ребёнка
1722
Сын: Прохор Семенович
Отец ребёнка: Семен Леонтьевич
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Ефросиния Семеновна
Отец ребёнка: Семен Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Леонтьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1737