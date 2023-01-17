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Семен Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Леонтий Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Дочь: Ульяна Семеновна

Мать ребёнка: 1-я Леонтьева

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Пелагия Семеновна

Мать ребёнка: 1-я Леонтьева

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Прохор Семенович

Мать ребёнка: 1-я Леонтьева

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Ефросиния Семеновна

Мать ребёнка: 1-я Леонтьева

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1-я Леонтьева

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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