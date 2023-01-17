Семен Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Леонтий Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Ульяна Семеновна
Мать ребёнка: 1-я Леонтьева
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Пелагия Семеновна
Мать ребёнка: 1-я Леонтьева
Рождение ребёнка
1722
Сын: Прохор Семенович
Мать ребёнка: 1-я Леонтьева
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Ефросиния Семеновна
Мать ребёнка: 1-я Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1-я Леонтьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно