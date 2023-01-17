Шаманина (Конева) Минодора Лаврентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Место жительства
1838
Бракосочетание
02.05.1849 ст.
Муж: Шаманин Иван Ионович
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
19.06.1851 ст.
Отец ребёнка: Шаманин Иван Ионович
Рождение ребёнка
21.01.1854 ст.
Отец ребёнка: Шаманин Иван Ионович
Рождение ребёнка
27.03.1856
Отец ребёнка: Шаманин Иван Ионович
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно