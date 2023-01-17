Шаманина (Конева) Минодора Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина (Конева) Минодора Лаврентьевна

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Конев Лаврентий Петрович

Мать: Конева Степанида Петровна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
02.05.1849 ст.

Муж: Шаманин Иван Ионович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
19.06.1851 ст.

Сын: Шаманин Давыд Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Ионович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.01.1854 ст.

Сын: Шаманин Евгений Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Ионович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.03.1856

Сын: Шаманин Федот Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Ионович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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