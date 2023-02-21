Конева Степанида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Пелагея Лаврентьевна
Отец ребёнка: Конев Лаврентий Петрович
Бракосочетание
До 1810
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Конев Лаврентий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Конев Евстафий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Конев Лаврентий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Конев Алексей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Конев Лаврентий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Елена Лаврентьевна
Отец ребёнка: Конев Лаврентий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Шаманина Минодора Лаврентьевна
Отец ребёнка: Конев Лаврентий Петрович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно