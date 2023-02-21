Конева Степанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конева Степанида Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Пелагея Лаврентьевна

Отец ребёнка: Конев Лаврентий Петрович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1810

Муж: Конев Лаврентий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Конев Пётр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Конев Лаврентий Петрович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Конев Евстафий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Конев Лаврентий Петрович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Конев Алексей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Конев Лаврентий Петрович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Елена Лаврентьевна

Отец ребёнка: Конев Лаврентий Петрович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Шаманина Минодора Лаврентьевна

Отец ребёнка: Конев Лаврентий Петрович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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