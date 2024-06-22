Колпаков (Ефремова) Анна Николаева 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпаков (Ефремова) Анна Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

13.03.1910

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1892

Муж: Колпаков Трофим Ильин

Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.10.1892

Дочь: Снегирев (Колпакова) Иулиания Трофимова

Отец ребёнка: Колпаков Трофим Ильин

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.09.1894

Сын: Колпаков Киприан Трофимов

Отец ребёнка: Колпаков Трофим Ильин

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Колпакова) Гликерия Трофимова

Отец ребёнка: Колпаков Трофим Ильин

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1896

Дочь: (Колпакова) Лукия Трофимова

Отец ребёнка: Колпаков Трофим Ильин

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1897

Дочь: (Колпакова) Фекла Трофимовна

Отец ребёнка: Колпаков Трофим Ильин

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1903

Сын: Колпаков Назарий Трофимов

Отец ребёнка: Колпаков Трофим Ильин

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1907

Сын: Колпаков Иосиф Трофимов

Отец ребёнка: Колпаков Трофим Ильин

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1908

Сын: Колпаков Кирилл Трофимов

Отец ребёнка: Колпаков Трофим Ильин

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
13.03.1910
Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Похороны
14.03.1910
Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния

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