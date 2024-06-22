Колпаков (Ефремова) Анна Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти13.03.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1892
Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.10.1892
Дочь: Снегирев (Колпакова) Иулиания Трофимова
Отец ребёнка: Колпаков Трофим Ильин
Рождение ребёнка
09.09.1894
Сын: Колпаков Киприан Трофимов
Отец ребёнка: Колпаков Трофим Ильин
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Колпакова) Гликерия Трофимова
Отец ребёнка: Колпаков Трофим Ильин
Рождение ребёнка
29.06.1896
Дочь: (Колпакова) Лукия Трофимова
Отец ребёнка: Колпаков Трофим Ильин
Рождение ребёнка
09.11.1897
Дочь: (Колпакова) Фекла Трофимовна
Отец ребёнка: Колпаков Трофим Ильин
Рождение ребёнка
06.10.1903
Сын: Колпаков Назарий Трофимов
Отец ребёнка: Колпаков Трофим Ильин
Рождение ребёнка
18.01.1907
Отец ребёнка: Колпаков Трофим Ильин
Рождение ребёнка
08.07.1908
Отец ребёнка: Колпаков Трофим Ильин
Смерть
13.03.1910
Похороны
14.03.1910