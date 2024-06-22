Колпаков Трофим Ильин 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКолпаков Трофим Ильин

Колпаков Трофим Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Колпаков Илья Романов

Мать: Колпаков (Гилева) Анисья Козмина

Бракосочетание
02.02.1892

Жена: Колпаков (Ефремова) Анна Николаева

Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.10.1892

Дочь: Снегирев (Колпакова) Иулиания Трофимова

Мать ребёнка: Колпаков (Ефремова) Анна Николаева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.09.1894

Сын: Колпаков Киприан Трофимов

Мать ребёнка: Колпаков (Ефремова) Анна Николаева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Колпакова) Гликерия Трофимова

Мать ребёнка: Колпаков (Ефремова) Анна Николаева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1896

Дочь: (Колпакова) Лукия Трофимова

Мать ребёнка: Колпаков (Ефремова) Анна Николаева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1897

Дочь: (Колпакова) Фекла Трофимовна

Мать ребёнка: Колпаков (Ефремова) Анна Николаева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1903

Сын: Колпаков Назарий Трофимов

Мать ребёнка: Колпаков (Ефремова) Анна Николаева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1907

Сын: Колпаков Иосиф Трофимов

Мать ребёнка: Колпаков (Ефремова) Анна Николаева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1908

Сын: Колпаков Кирилл Трофимов

Мать ребёнка: Колпаков (Ефремова) Анна Николаева

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
16.01.1911

Жена: Колпаков (Криницина) Елена Иаковлева

Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.