Колпаков Трофим Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
02.02.1892
Рождение ребёнка
26.10.1892
Дочь: Снегирев (Колпакова) Иулиания Трофимова
Мать ребёнка: Колпаков (Ефремова) Анна Николаева
Рождение ребёнка
09.09.1894
Сын: Колпаков Киприан Трофимов
Мать ребёнка: Колпаков (Ефремова) Анна Николаева
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Колпакова) Гликерия Трофимова
Мать ребёнка: Колпаков (Ефремова) Анна Николаева
Рождение ребёнка
29.06.1896
Дочь: (Колпакова) Лукия Трофимова
Мать ребёнка: Колпаков (Ефремова) Анна Николаева
Рождение ребёнка
09.11.1897
Дочь: (Колпакова) Фекла Трофимовна
Мать ребёнка: Колпаков (Ефремова) Анна Николаева
Рождение ребёнка
06.10.1903
Сын: Колпаков Назарий Трофимов
Мать ребёнка: Колпаков (Ефремова) Анна Николаева
Рождение ребёнка
18.01.1907
Мать ребёнка: Колпаков (Ефремова) Анна Николаева
Рождение ребёнка
08.07.1908
Мать ребёнка: Колпаков (Ефремова) Анна Николаева
Бракосочетание
16.01.1911
Смерть
Неизвестно