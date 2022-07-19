Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ос
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Маргарита Викторовна

Отец ребёнка: Соколов Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Соколов Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Виктор Николаевич

Смерть
Неизвестно

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