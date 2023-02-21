Соколов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Виктор Николаевич

Соколов Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1936 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Николай Петрович

Мать: Сапунова Валентина Гурьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

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