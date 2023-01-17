Мария Кодратова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Кодратий Акимов
Мать: Параскева Федосова
Бракосочетание
25.10.1797
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1798
Дочь: Федора Моисеева
Отец ребёнка: Гаврильченков Моисей Михайлов
Рождение ребёнка
05.07.1802
Дочь: Марфа Моисеева
Отец ребёнка: Гаврильченков Моисей Михайлов
Смерть
Неизвестно