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Мария Кодратова

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Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Кодратий Акимов

Мать: Параскева Федосова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.10.1797

Муж: Гаврильченков Моисей Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1798

Дочь: Федора Моисеева

Отец ребёнка: Гаврильченков Моисей Михайлов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1802

Дочь: Марфа Моисеева

Отец ребёнка: Гаврильченков Моисей Михайлов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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