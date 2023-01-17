Полунина Татьяна Артемьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1881 ст.
Отец ребёнка: Полунин Ефим Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.11.1886 ст.
Отец ребёнка: Полунин Ефим Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.09.1889 ст.
Дочь: Фекла Ефимиевна
Отец ребёнка: Полунин Ефим Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно