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Полунина Татьяна Артемьевна

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Место рождения

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
12.10.1881 ст.

Сын: Полунин Иван Евфимиевич

Отец ребёнка: Полунин Ефим Тимофеевич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
08.11.1886 ст.

Сын: Полунин Филипп Ефимиевич

Отец ребёнка: Полунин Ефим Тимофеевич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
23.09.1889 ст.

Дочь: Фекла Ефимиевна

Отец ребёнка: Полунин Ефим Тимофеевич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полунин Ефим Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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