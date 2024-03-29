Мартирова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартирова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена михайловна

Отец ребёнка: Мартиров Михаил Севастьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София

Отец ребёнка: Мартиров Михаил Севастьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анфиса Михайловна

Отец ребёнка: Мартиров Михаил Севастьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мартирова) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Мартиров Михаил Севастьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартиров Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Мартиров Михаил Севастьянович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873

Сын: Мартиров Николай Михайлович

Отец ребёнка: Мартиров Михаил Севастьянович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Мартиров Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Мартиров Михаил Севастьянович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Мартиров Вениамин Михайлович

Отец ребёнка: Мартиров Михаил Севастьянович

Смерть
1906

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