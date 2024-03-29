Мартирова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена михайловна
Отец ребёнка: Мартиров Михаил Севастьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София
Отец ребёнка: Мартиров Михаил Севастьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анфиса Михайловна
Отец ребёнка: Мартиров Михаил Севастьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мартирова) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Мартиров Михаил Севастьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартиров Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Мартиров Михаил Севастьянович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Сын: Мартиров Николай Михайлович
Отец ребёнка: Мартиров Михаил Севастьянович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Мартиров Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Мартиров Михаил Севастьянович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Мартиров Вениамин Михайлович
Отец ребёнка: Мартиров Михаил Севастьянович
Смерть
1906