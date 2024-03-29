Мартиров Михаил Севастьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1844
Дата смерти1908
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1844
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена михайловна
Мать ребёнка: Мартирова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София
Мать ребёнка: Мартирова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анфиса Михайловна
Мать ребёнка: Мартирова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мартирова) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Мартирова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авдий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартиров Леонид Михайлович
Мать ребёнка: Мартирова Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1873
Сын: Мартиров Николай Михайлович
Мать ребёнка: Мартирова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Мартиров Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Мартирова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Мартиров Вениамин Михайлович
Мать ребёнка: Мартирова Мария Ивановна
Смерть
1908