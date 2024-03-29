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Мартиров Михаил Севастьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1844

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1844

Отец: Мартиров Севастьян Яковлевич

Мать: Мартирова (Всегодическая) Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена михайловна

Мать ребёнка: Мартирова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София

Мать ребёнка: Мартирова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анфиса Михайловна

Мать ребёнка: Мартирова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мартирова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Мартирова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартиров Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Мартирова Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1873

Сын: Мартиров Николай Михайлович

Мать ребёнка: Мартирова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Мартиров Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Мартирова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Мартиров Вениамин Михайлович

Мать ребёнка: Мартирова Мария Ивановна

Смерть
1908

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