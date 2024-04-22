Гультяева (Боровкова) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева (Боровкова) Анастасия Андреевна

Место рождения

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

05.12.1890 ст.

Дата смерти

10.09.1970

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1890 ст.

Отец: Боровков Андрей Семёнович

Мать: Боровкова Евгения Фёдоровна

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
23.09.1912 ст.

Муж: Гультяев Михаил Иванович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.05.1914 ст.

Дочь: Гультяева Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Гультяев Михаил Иванович

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
10.09.1970
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