Гультяева (Боровкова) Анастасия Андреевна
Место рождения
Дата рождения05.12.1890 ст.
Дата смерти10.09.1970
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1890 ст.
Бракосочетание
23.09.1912 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.05.1914 ст.
Дочь: Гультяева Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Гультяев Михаил Иванович
Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
10.09.1970