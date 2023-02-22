Груздев Зиновий Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти06.12.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Груздев Дмитрий Архипов
Мать: Груздева Анна Никитина
Бракосочетание
28.05.1865
Рождение ребёнка
16.05.1869
Дочь: Елена Зиновьева
Мать ребёнка: Груздева Прасковья Ивановна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
06.12.1881
Причина смерти: Чахотка