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Груздев Зиновий Дмитриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

06.12.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Груздев Дмитрий Архипов

Мать: Груздева Анна Никитина

Бракосочетание
28.05.1865

Жена: Груздева Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
16.05.1869

Дочь: Елена Зиновьева

Мать ребёнка: Груздева Прасковья Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
06.12.1881
Причина смерти: Чахотка
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