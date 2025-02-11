Волкова Марья Фёдорова
женский, родилась 1802
умерла Неизвестно
Супруги
Волков Василий ИвановНеизвестно г.р.
Дети
Волков Андрей Васильев1826 г.р.
Волков Степан Васильев1827 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Волков Василий Иванов
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Волков Василий Иванов
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Волков Василий Иванов
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно