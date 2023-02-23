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Волкова Марья Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Волков Андрей Васильев

Отец ребёнка: Волков Василий Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Волков Степан Васильев

Отец ребёнка: Волков Василий Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Волков Герасим Васильев

Отец ребёнка: Волков Василий Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
48,5
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
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