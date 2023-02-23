Волкова Марья Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Волков Василий Иванов
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Волков Василий Иванов
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Волков Василий Иванов
Место жительства
1850
48,5
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно