Волкова Марья Фёдорова 1802 — найти родственников по фамилии на Familio

Волкова Марья Фёдорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1802

умерла Неизвестно

Супруги
Волков Василий ИвановНеизвестно г.р.
Дети
Волков Андрей Васильев1826 г.р.
Волков Степан Васильев1827 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Василий Иванов

Рождение ребёнка
1826

Сын: Волков Андрей Васильев

Отец ребёнка: Волков Василий Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1827

Сын: Волков Степан Васильев

Отец ребёнка: Волков Василий Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1829

Сын: Волков Герасим Васильев

Отец ребёнка: Волков Василий Иванов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

48,5

Смерть
Неизвестно

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