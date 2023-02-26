Параскева Иванова
Место рожденияд.Марышки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Марышки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.05.1895
Муж: Григорий Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно