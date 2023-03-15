Волкова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волкова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волкова) Граня (Аграфена) Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волкова) Анна (Нюша) Ивановна
Отец ребёнка: Волков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Василий
Отец ребёнка: Волков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Иван
Смерть
Неизвестно