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Волкова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волкова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волкова) Граня (Аграфена) Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волкова) Анна (Нюша) Ивановна

Отец ребёнка: Волков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Василий

Отец ребёнка: Волков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Иван

Смерть
Неизвестно

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