Волков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Волкова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Граня (Аграфена) Ивановна

Мать ребёнка: Волкова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна (Нюша) Ивановна

Мать ребёнка: Волкова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Василий

Мать ребёнка: Волкова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова ?

Смерть
Неизвестно
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