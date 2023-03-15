Волков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Волкова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Граня (Аграфена) Ивановна
Мать ребёнка: Волкова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (Нюша) Ивановна
Мать ребёнка: Волкова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Василий
Мать ребёнка: Волкова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова ?
Смерть
Неизвестно