Козлова (Дегтярёва) Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Дегтярёва) Евгения Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1974

Дочь: Мерзликина Юлия Борисовна

Отец ребёнка: Козлов Борис Викторович

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.12.1979

Дочь: Ромашова Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Козлов Борис Викторович

Зея, город Зея, Амурская область
Рождение ребёнка
17.12.1986

Дочь: Плотникова Ксения Борисовна

Отец ребёнка: Козлов Борис Викторович

Качканар, Качканарский, Свердловская область
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