Козлова (Дегтярёва) Евгения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1974
Дочь: Мерзликина Юлия Борисовна
Отец ребёнка: Козлов Борис Викторович
Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.12.1979
Дочь: Ромашова Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Козлов Борис Викторович
Зея, город Зея, Амурская область
Рождение ребёнка
17.12.1986
Дочь: Плотникова Ксения Борисовна
Отец ребёнка: Козлов Борис Викторович
Качканар, Качканарский, Свердловская область